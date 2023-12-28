28 Aralık 2023, Perşembe
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Büyükçekmece'de komşu kavgası kamerada
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ekinoba Mahallesi, Öztanik Caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Baştan oturduğu binanın önünde midibüsünü yıkarken, o sırada yolun karşısında geçen kamyon kilitli park dubasına çarptı. Baştan, dubayı düzeltmeye çalışırken kırıldı. Baştan kırılan dubayı yolun kenarına koyarken, karşı binadaki bir kişi pencereden "Sen dubayı nereye götürüyorsun" diye bağırarak aşağı indi. Penceredeki kişinin sokağa inmesiyle birlikte taraflar birbirlerine hakaretler savurdu. Ali Baştan, midibüsü temizlemek için kullandığ fırça ile komşusuna saldırırken, diğer komşu ise Baştan'a tokat attı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.