28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Büyükçekmece'de komşu kavgası kamerada

Büyükçekmece'de komşu kavgası kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2023 12:25
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ekinoba Mahallesi, Öztanik Caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Baştan oturduğu binanın önünde midibüsünü yıkarken, o sırada yolun karşısında geçen kamyon kilitli park dubasına çarptı. Baştan, dubayı düzeltmeye çalışırken kırıldı. Baştan kırılan dubayı yolun kenarına koyarken, karşı binadaki bir kişi pencereden "Sen dubayı nereye götürüyorsun" diye bağırarak aşağı indi. Penceredeki kişinin sokağa inmesiyle birlikte taraflar birbirlerine hakaretler savurdu. Ali Baştan, midibüsü temizlemek için kullandığ fırça ile komşusuna saldırırken, diğer komşu ise Baştan'a tokat attı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Türkiye’de karla mücadele!
Türkiye’de karla mücadele!
Çorlu’da silahlı çatışma kamerada; 5 yaralı
Çorlu'da silahlı çatışma kamerada; 5 yaralı
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
Kurt sürüsü yerleşim yerlerine indi
Kurt sürüsü yerleşim yerlerine indi
Yaralıların sağlık durumu nasıl?
Yaralıların sağlık durumu nasıl?
Komodo ejderi kuzuyu tek hamlede canlı canlı yuttu
Komodo ejderi kuzuyu tek hamlede canlı canlı yuttu
Kış uykusuna yatmayan ayılar endişelendiriyor
Kış uykusuna yatmayan ayılar endişelendiriyor
Büyükçekmece’de komşu kavgası kamerada
Büyükçekmece'de komşu kavgası kamerada
10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı?
10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı?
Alkollü sürücü kaza yerinde sızdı
Alkollü sürücü kaza yerinde sızdı
Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
İşte korkunç kazanın sebebi!
İşte korkunç kazanın sebebi!
Daha Fazla Video Göster