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Büyükçekmece'de kadın cinayeti: karısını öldürüp intihar etti

DHA
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Giriş: 19.11.2022 17:09
Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldüren bir kişi, olayın ardından kaçtığı boş arazide aracı içerisinde kendisini yakarak intihar etti. Cinayetin iki eş arasındaki mal varlıklarını paylaşamamasından ötürü ortaya çıktığı iddia edilirken, bir kan donduran olay da İstanbul'da meydana geldi. 73 yaşındaki adam tartıştığı eşi Nurten Karabulut'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Eşini öldürüp kendini yaktı
Eşini öldürüp kendini yaktı
Büyükçekmece’de karısını öldürüp intihar etti
Büyükçekmece'de karısını öldürüp intihar etti
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