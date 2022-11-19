Büyükçekmece'de kadın cinayeti: karısını öldürüp intihar etti

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldüren bir kişi, olayın ardından kaçtığı boş arazide aracı içerisinde kendisini yakarak intihar etti. Cinayetin iki eş arasındaki mal varlıklarını paylaşamamasından ötürü ortaya çıktığı iddia edilirken, bir kan donduran olay da İstanbul'da meydana geldi. 73 yaşındaki adam tartıştığı eşi Nurten Karabulut'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.