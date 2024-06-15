15 Haziran 2024, Cumartesi
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Büyükçekmece'de kaçan kurbanlık boğayı yakalama operasyonu kamerada
Büyükçekmece'de sahibinin elinden kaçan boğa uzun uğraş sonrasında belediye ekiplerinin desteğiyle yakalandı. Boğanın kamyonete vurduğu anlar ve vatandaşların ilginç tepkileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.