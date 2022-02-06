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Büyükçekmece’de İSKİ borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı

İHA
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Giriş: 06.02.2022 16:24
Büyükçekmece’de İSKİ'ye ait su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı. Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi Kervansaray Sokak’ta bulunan ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı. Patlayan boru nedeniyle sokağı su bastı. Ekipler uzun süre sonra su borusuna müdahale ederek sorunun giderilmesi için çalışma başlattı.
İSKİ borusu patladı su metrelerce yükseğe ulaştı
İSKİ borusu patladı su metrelerce yükseğe ulaştı
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