Büyükçekmece’de inşaat kazısı sırasında merak uyandıran keşif! Lahit bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit olduğu belirtilen mezar bulundu. İçinde insana ait kemiklerin olduğu ve içi oyulmuş taştan yapılan mezarın lahit olduğu anlaşıldı. Olayı gören çok sayıda vatandaş ise meraklı gözlerle olan biteni takip etti.