İstanbul Büyükçekmece'de, hurda otobüslerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kilometrelerce uzaklıktan görünen yangın otluk alana sirayet etmeden söndürüldü. Olay yerine gelen polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle iki otobüsün kullanılamaz hale gelirken yangın, otluk alana yayılmadan söndürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN