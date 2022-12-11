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Büyükçekmece'de eşine tokat attı; çevredekiler darbetti

DHA
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Giriş: 11.12.2022 18:47
Büyükçekmece'de eşine tokat attığı iddia edilen kişiye çevredekiler tekme tokat saldırırken, bir kişi ise yerden aldığı kaldırım taşını attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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