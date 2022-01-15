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Büyükçekmece’de elektriği kesmeye gelen görevlilere mınçıkalı dayak

DHA
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Giriş: 15.01.2022 10:05
Büyükçekmece'de kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen binaya gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları saldırıya uğradı. Çalışanlar, 'mınçıka' adı verilen dövüş sporlarında kullanılan aletle darbedildi. Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde Uçar ailesi iddiaya göre kaçak elektrik kullanıyordu. Elektrik dağıtım şirketinden 2 görevli dün sabah saatlerinde elektrik saatini mühürlemek için apartmana geldi. Baba Harun Uçar, görevlilerin yanına gelerek engellemek istedi.

Ancak aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya döndü. Harun Uçar'ın 2 çocuğu da kavgaya dahil oldu. Baba ve oğulları, 2 görevliye saldırdı. Çalışanlardan biri arabasına kaçtı. Diğer çalışan ise saldırganların arasında kaldı. O sırada Harun Uçar'ın üçüncü oğlu da elinde mınçıka ile dışarıya çıktı, görevliye saldırdı. Saldırganların arasında kalan çalışan, darbelerden kaçmak için koşarak uzaklaştı. Olay yerine polis ekipleri gelerek Uçar ailesinin kavgaya karışan üyelerini gözaltına aldı. Bu sabah gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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