29 Nisan 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Büyükçekmece'de deprem sonrası ortaokul binasında tedirgin eden çatlaklar
İstanbul Silivri açıklarında geçtiğimiz hafta yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra Büyükçekmece Güzelce'de bulunan Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu'nun duvarlarında çatlaklar oluştu. Okuldaki hasar öğrencileri ve velileri tedirgin ederken, okulda bakanlık yetkilileri tarafından incelemeler yapılacağı öğrenildi.