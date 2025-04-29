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Büyükçekmece’de deprem sonrası ortaokul binasında tedirgin eden çatlaklar

Büyükçekmece'de deprem sonrası ortaokul binasında tedirgin eden çatlaklar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 21:21
İstanbul Silivri açıklarında geçtiğimiz hafta yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra Büyükçekmece Güzelce'de bulunan Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu'nun duvarlarında çatlaklar oluştu. Okuldaki hasar öğrencileri ve velileri tedirgin ederken, okulda bakanlık yetkilileri tarafından incelemeler yapılacağı öğrenildi.
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Büyükçekmece’de deprem sonrası ortaokul binasında tedirgin eden çatlaklar
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