14 Eylül 2024, Cumartesi
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Büyükçekmece'de dehşet: Lüks villayı basıp sevgilisini öldürdü
Büyükçekmece'de yabancı uyruklu adam, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin bakıcı olarak çalıştığı villaya gelerek kavga çıkarttı. Çıkan kavgada adamın bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.