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Büyükçekmece'de dehşet: Lüks villayı basıp sevgilisini öldürdü

Büyükçekmece'de dehşet: Lüks villayı basıp sevgilisini öldürdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 11:55
Büyükçekmece'de yabancı uyruklu adam, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin bakıcı olarak çalıştığı villaya gelerek kavga çıkarttı. Çıkan kavgada adamın bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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