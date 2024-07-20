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Büyükçekmece'de çalılık alanda yangın çıktı!

Büyükçekmece'de çalılık alanda yangın çıktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 23:41
Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Baba Burnu Sahili yakınlarındaki çalılık alanda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
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