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Büyükçekmece'de bir binanın önünde el bombası bulundu

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Giriş: 23.12.2023 16:58
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu. El bombası, yapılan incelemenin ardından bomba imha ekipleri tarafından alındı. Polis, konuyla ilgili araştırmasını sürdürüyor.
Büyükçekmece’de binanın önünde el bombası
Büyükçekmece'de binanın önünde el bombası
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