Büyükçekmece’de 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Köpekten kaçarken minibüs çarptı metrelerce havaya fırladı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi. Sokak köpeğinden kaçan 15 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayan çocuk kazadan sonra gözlerini hastanede açtığını belirterek, "Gözümü açtığımda hastanedeydim ve öldüm sandım. Sonra etrafımdaki insanları gördüm ve ölmediğimi anladım." şeklinde konuştu.

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