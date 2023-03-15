15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi! Yağışlar azaldı su seviyesi düştü

Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi! Yağışlar azaldı su seviyesi düştü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2023 16:49
İstanbul'da kış mevsimi boyunca beklenen yağmur ve kar yağışının gelmemesi nedeniyle Büyükçekmece Baraj Gölü'ndeki su oranı yüzde 30'a düştü. Suyla dolu olan yerde şimdilerde koyunlar otluyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da kuzen dehşeti kamerada!
Antalya'da kuzen dehşeti kamerada!
Sular çekildi koyunlar otlamaya başladı
Sular çekildi koyunlar otlamaya başladı
Eski sevgiliden kanlı pusu kamerada!
Eski sevgiliden kanlı pusu kamerada!
Şeyma Biran cinayetinde çarpıcı ayrıntı
Şeyma Biran cinayetinde çarpıcı ayrıntı
Konteynerin sürüklenme anı kamerada
Konteynerin sürüklenme anı kamerada
Pınar Damar cinayetinde kan donduran ayrıntı!
Pınar Damar cinayetinde kan donduran ayrıntı!
Deprem bölgesinde yağışlar ne kadar sürecek?
Deprem bölgesinde yağışlar ne kadar sürecek?
Tarihi Balıklıgöl taştı
Tarihi Balıklıgöl taştı
Çarpıcı görüntüler! Böyle...
Çarpıcı görüntüler! Böyle...
2 kızını kaybeden acılı babanın sözleri kahretti!
2 kızını kaybeden acılı babanın sözleri kahretti!
Sel suları karayolunu yuttu
Sel suları karayolunu yuttu
Vahşi doğa belgeselini aratmadı! Telef ettiler
Vahşi doğa belgeselini aratmadı! Telef ettiler
Daha Fazla Video Göster