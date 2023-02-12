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Büyük yıkım köyleri de vurdu! Helikopterle yardım taşınıyor

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Giriş: 12.02.2023 10:07
Kahramanmaraş merkezli depremde kent merkezleri ve ilçelerde büyük yıkım var. Köyler de durum çok farklı değil. Mehmetçik, helikopterlerle yardım malzemesi ulaştırıyor. Birçok köyde çadırlar da kuruldu. Çünkü evlerin çoğu yerle bir. Sağlam görünenlere girmek ise riskli. Ama psikolojik yıkım çok daha ağır.
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