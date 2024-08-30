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Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü! Afyonkarahisar’da Zafer Bayramı Fener Alayı

Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü! Afyonkarahisar’da Zafer Bayramı Fener Alayı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 08:50
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Bayramı Fener Alayı" gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri birliği ve KKK bandosu eşliğinde başlayan fener alayında Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, Anıtpark'a yürüdü.
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Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü!
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