Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü! Afyonkarahisar’da Zafer Bayramı Fener Alayı

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Bayramı Fener Alayı" gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri birliği ve KKK bandosu eşliğinde başlayan fener alayında Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, Anıtpark'a yürüdü.

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