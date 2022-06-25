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Büyük İslam Alimi Mahmut Efendi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2022 18:14
Türkiye’nin önde gelen kanaat önderlerinden büyük İslam Alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nu ve hayatını konuklarımızla Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Cemal Vanlıoğlu ve Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır ile konuştuk.
Büyük İslam Alimi Mahmut Efendi...
Büyük İslam Alimi Mahmut Efendi...
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