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Büyü yapıldığını iddia ederek kendini yerden yere attı

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Giriş: 07.01.2024 15:12
Olay geçtiğimiz Perşembe saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kulaksız’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adının Yasin Akbulut olduğunu söyleyen bir şahıs, koltuk değneklerini bırakarak yere oturdu. Yardım etmeye çalışan arkadaşına bağıran Akbulut, kendini adeta yerden yere attı. Sonrasında ise yerde sürünerek, kendisine yardım etmeye çalışan arkadaşının büyü yaptığını iddia etti.
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