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'Büyü bozulsun' diye siyah tavuk kestiler! Defineci muhtar kuyuda suçüstü yakalandı

İHA
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Giriş: 10.02.2022 11:19
Aksaray'da akılalmaz bir olay yaşandı. Define ararken büyü bozulsun diye siyah tavuk kesip kuyuya inerek kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin Ekecikyeni Köyü muhtarı olduğu tespit edildi.
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