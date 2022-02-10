'Büyü bozulsun' diye siyah tavuk kestiler! Defineci muhtar kuyuda suçüstü yakalandı

Aksaray'da akılalmaz bir olay yaşandı. Define ararken büyü bozulsun diye siyah tavuk kesip kuyuya inerek kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin Ekecikyeni Köyü muhtarı olduğu tespit edildi.