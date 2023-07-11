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Bütün mahalle ayaklandı: Akılalmaz hırsızlık! İpe asılmış çamaşırlar arasından sadece onları çaldı

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Giriş: 11.07.2023 11:20
Bağcılar'da bir kişi kuruması için apartmanın bahçesinde ipe asılmış çamaşırların arasından seçtiği kadın iç çamaşırlarını çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık hakkında konuşan bina sakini Bilal Dönmez, "Bu normal bir hırsızlık değil, bu şahsın sapık olduğunu düşünüyorum. Normal olmadığı gibi daha tehlikeli şeyler doğurabilir." dedi.
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