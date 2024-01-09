Bütün köy peşinde! Kayadan akıyor…

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan ve Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 2 bin 700 yıllık kaya mezarlarının bulunduğu bölgede yeni bir kaya mezarı daha keşfedildi. Henüz kayıtlarda bulunmayan kaya mezarının, üst kısmındaki kayalarda yabani arıların yaptığı ballara ulaşamayan köylüler ise bakmakla yetiniyor. İşte bölgeden fotoğraflar…