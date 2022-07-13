13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Bütün ilçe onu tanıyor! Gagasıyla kaldırabildiği her şeyi götürüyor
Son dakika haberi... Rize'de yaklaşık 3 aydır yaptığı hırsızlıklarla bütün ilçenin sevilen kuşu haline geldi. Karga sokakta, bakkalda, kahvehanelerde gagasıyla ne kaldırabiliyorsa çalıyor.