Bursa'nın Emirsultan Mahallesi'nde yüzyıllardır davul çalmak yasak! Davulcuların korkudan "Pilava, pilava" diyerek sahura kaldırıyorlar

Bursa'nın Emirsultan Mahallesi'nin Ramazan ayında yaptığı ilginç uygulama dikkat çekti. Bursa'da yüzyıllardır Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, burada yaşayanları 'Pilava pilava' diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.