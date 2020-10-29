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Bursa’nın Bağlı Köyü’nde hiç koronavirüs vakası görülmedi! Nasıl başardılar?

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Giriş: 29.10.2020 14:15
Güncelleme:29.10.2020 14:17
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve beraberinde kısıtlamalar getiren koronavirüs vakasına Bursa’nın Bağlı Köyü’nde hiç rastlanmadı. 600 kişinin yaşamının sürdürdüğü köyde yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

Bursa'nın Osmangazi İlçesine bağlı 600 yıllık Bağlı Köyü'nde virüs önlemlerine sıkı sıkıya uyuluyor. Öyle ki köye misafir de kabul edilmiyor. Köylülerin dikkate sayesinde koronavirüs vakası görülmedi.

BEYAZ EKMEĞE GEÇİT YOK

A Haber muhabiri Necat Kırbulut köye test yaptırıp gitti ve yaşananları izleyicilere aktardı. İlçede yaşayanlar beyaz ekmek tüketmiyor ve organik besleniyor.

TAM BİR İZALASYON

Köyde yaşamını sürdüren vatandaşlar yumurtaya kadar her şeyi organik tercih ediyor ve sosyal mesafeye dikkat ediyor ve tam bir izalosyon yaşanıyor.

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİYORUZ"

A Haber mikrofonlarına konuşan köy muhtarı, "Biz her türlü kurala uyarak bu zor durumu atlatıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ve doğal besleniyoruz." ifadelerini kullandı.

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