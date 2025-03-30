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Bursalılar bayram namazında camileri doldurdu

Bursalılar bayram namazında camileri doldurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 30.03.2025 09:29
Bursalılar bayram namazı için Ulu Cami, Emir Sultan, Murad Hüdavendigar, Yeşil ve Mihraplı gibi büyük ve tarihi camilerde saf tuttu. Ezan öncesinde caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar vaazları dinledi. Verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı. Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.
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Bursalılar bayram namazında camileri doldurdu
Bursalılar bayram namazında camileri doldurdu
Bursalılar bayram namazında camileri doldurdu
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