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Bursalı doktorun şüpheli ölümü! Doktor Murat Tuzcu evinde ölü bulundu

Bursalı doktorun şüpheli ölümü! Doktor Murat Tuzcu evinde ölü bulundu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 16:12
Bursa'da belediye tabibi olarak görev yapan doktor Murat Tuzcu evinde ölü olarak bulundu. Evden gelen koku üzerine olay yerine giden polis pencereden girdiğinde mutfakta doktorun cesedini ve baş ucuna düşmüş neşteri buldu. Şüpheli bulunan ölüm ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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