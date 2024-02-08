08 Şubat 2024, Perşembe
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Bursa'daki vahşi cinayetlerde yeni detay: Bana üvey evlat muamelesi yapıyordu
Bursa'da babası Seyithan Yayaşit (64) ile annesi Zozan Yayaşit'i (69) pompalı tüfekle vurarak öldüren, olay yerinden yaralı halde kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i (25) de boğazını bıçakla keserek öldüren Abdulsamet Yayaşit (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Yayaşit'in emniyetteki ifadesinde, babasıyla hiç anlaşamadıklarını söylediği ve "Babam bana üvey evlatmış gibi muamele ediyordu" dediği öğrenildi.