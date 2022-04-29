29 Nisan 2022, Cuma
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Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot uçakta evlenme teklifi etmiş
Bursa'daki uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Oktum ve Yüce'nin Ramazan bayramı sonrası nişanlarının olacağı öğrenildi.