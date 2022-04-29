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Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot uçakta evlenme teklifi etmiş

AA
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Giriş: 29.04.2022 14:16
Bursa'daki uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Oktum ve Yüce'nin Ramazan bayramı sonrası nişanlarının olacağı öğrenildi.
Furkan Otkum uçakta evlenme teklifi etmiş
Furkan Otkum uçakta evlenme teklifi etmiş
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