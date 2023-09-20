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Bursa'da zincirleme kaza! Polis aracı, servis minibüsü ve taksi çarpıştı: 3'ü polis 6 yaralı

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Giriş: 20.09.2023 09:10
Bursa'da polis aracı ile servis minibüsü ve taksinin karıştığı kazada 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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