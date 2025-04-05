Bursa’da yuvasından düşen baykuşu kasapta etle beslediler

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir ağacın altına düşen yavru baykuşu fark etti. Kuşun zarar görmemesi için hemen harekete geçen mahalle sakinleri, yavruyu kasaba götürerek etle besledi. Ardından baykuşu tekrar yuvasına yerleştirerek doğal yaşamına dönmesini sağladılar.

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