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Bursa’da yürekleri ağza getiren görüntü! Ters yönden giden otomobil ölüme meydan okudu

DHA
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Giriş: 23.03.2023 11:44
Dehşete düşüren görüntülerin adresi Bursa! Bir otomobil sürücüsü, onlarca araca rağmen inat ederek ters şeritte ilerledi. İşte ölüme meydan okuyan sürücünün yürekleri ağza getiren o görüntüsü...
Ters şeritte ölüme meydan okudu!
Ters şeritte ölüme meydan okudu!
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