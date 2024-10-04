04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bursa'da yumruklu 'yol verme' kavgası

Bursa'da yumruklu 'yol verme' kavgası

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2024 09:53
Bursa'da sürücüler arasında yumruklu 'yol verme' kavgası başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Bursa’da yumruklu ’yol verme’ kavgası
Bursa'da yumruklu 'yol verme' kavgası
Erdek’te 207 kiloluk dev orkinos sahile çıkarıldı
Erdek’te 207 kiloluk dev orkinos sahile çıkarıldı
Kaybolan Rojin için aramalar devam ediyor
Kaybolan Rojin için aramalar devam ediyor
Tekirdağ’da içkili restoranda silahlı kavga
Tekirdağ'da içkili restoranda silahlı kavga
Tuzla’da operasyon yapan polis ekibine silahlı saldırı
Tuzla'da operasyon yapan polis ekibine silahlı saldırı
Bursa’da kan donduran olayda flaş gelişme
Bursa'da kan donduran olayda flaş gelişme
Şok ifade: Yanlış kişiyi vurdum
Şok ifade: Yanlış kişiyi vurdum
TEKNOFEST’te uçak simülatörleri yoğun ilgi gördü!
TEKNOFEST'te uçak simülatörleri yoğun ilgi gördü!
Husumetlisini vuracağına yanlışlıkla başkasını vurdu!
Husumetlisini vuracağına yanlışlıkla başkasını vurdu!
Yediğiniz gerçekten et miydi?
Yediğiniz gerçekten et miydi?
’Dalga geçer gibi’ paylaşım! Polatlar gösterişe başladı
'Dalga geçer gibi' paylaşım! Polatlar gösterişe başladı
Eski nişanlısının önünü kesip ateş etti!
Eski nişanlısının önünü kesip ateş etti!
Daha Fazla Video Göster