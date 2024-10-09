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Bursa'da yumruk ve sopaların konuştuğu meydan muharebesi kamerada

Bursa'da yumruk ve sopaların konuştuğu meydan muharebesi kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 08:46
Bursa'nın Gürsu ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Kavga, olay yerine polisin gelmesiyle son buldu.
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