Bursa'da yumruk ve sopaların konuştuğu meydan muharebesi kamerada

Bursa'nın Gürsu ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Kavga, olay yerine polisin gelmesiyle son buldu.

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