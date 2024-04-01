Bursa'da yolcularla tartışıp hakaret eden şoför otobüsü terk etti

Bursa'da yolcular ile tartışıp, hakaret eden otobüs şoförü, daha sonra yol kenarına çektiği araçtan inip uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şoför, kendisine tepki gösteren yolculara hakaret etti, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İşte detaylar...