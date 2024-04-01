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Bursa'da yolcularla tartışıp hakaret eden şoför otobüsü terk etti

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Giriş: 01.04.2024 16:47
Güncelleme:01.04.2024 16:49
Bursa'da yolcular ile tartışıp, hakaret eden otobüs şoförü, daha sonra yol kenarına çektiği araçtan inip uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şoför, kendisine tepki gösteren yolculara hakaret etti, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İşte detaylar...
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