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Bursa'da yol ortasında birbirlerine acımasızca vurdular

Bursa'da yol ortasında birbirlerine acımasızca vurdular

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 11:07
Bursa'da iki taraf arasında çıkan meydan muharebesinde tekme ve yumruklar havada uçuştu.
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