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Bursa'da yıllardır her gün 9 saati 2 metrekarelik asansörde geçiyor!

İHA
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Giriş: 02.01.2022 16:14
Bursa'da özel bir hastanede çalışan şahıs her gün asansörde hastaları taşıyor. Gününün 9 saatini asansörde bulunarak geçiren görevli 2 metre karelik asansör içerisinde 16 senedir çalışıyor.
9 saatini 2 metrekarelik asansörde geçiriyor
9 saatini 2 metrekarelik asansörde geçiriyor
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