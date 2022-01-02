02 Ocak 2022, Pazar
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Bursa'da yıllardır her gün 9 saati 2 metrekarelik asansörde geçiyor!
Bursa'da özel bir hastanede çalışan şahıs her gün asansörde hastaları taşıyor. Gününün 9 saatini asansörde bulunarak geçiren görevli 2 metre karelik asansör içerisinde 16 senedir çalışıyor.