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Bursa’da yeğenini çöpe eve kilitleyen teyzeye 27 yıl hapis istemi

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 10:42
Bursa'da yaşanan ve Türkiye'yi dehşete düşüren çöp ev soruşturması tamamlandı. 10 yaşındaki yeğenini odaya kilitleyen Kamuran Pınar Acar'a, 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Detayları A Haber Yusuf Gül aktardı.
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