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Bursa'da yavru kedi seferberliği

Bursa'da yavru kedi seferberliği

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 10:24
Bursa'da lastiğin içine giren yavru kediyi çıkartmak için vatandaşlar seferber oldu.
Bursa’da yavru kedi seferberliği
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