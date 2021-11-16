Bursa'da yangın korku dolu anlar yaşattı! Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor

Bursa'da saat 14.00 sularında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yapılan açıklamada, yangının bir otomotiv yan sanayi fabrikasında meydana geldiği bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangını söndürmek için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor.