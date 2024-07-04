04 Temmuz 2024, Perşembe
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Bursa'da yağmur sonrası erkek cesedi bulundu!
Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede kimliği belirsiz ceset bulundu. Bursa’da 2 saat etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Osmangazi ilçesinden geçen Nilüfer deresinin suları yükseldi. Yükselen sularda kimliği belirsiz bir erkek cesedini gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bir süre suda sürüklenen ceset, kıyıya vurdu. Ekipler cesedi sudan çıkarmak için çalışma başlattı.