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Bursa'da vicdansız hırsız "pes" dedirtti... O anlar kamerada

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Giriş: 14.02.2024 15:58
Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi elektrikçi dükkanının içinde bulunan masadan sadaka kutusunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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