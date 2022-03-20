20 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da vatandaş cep telefonuyla görüntüledi! Soğuktan donmak üzere olan leyleklere böyle seslendi: Ah be güzellerim…

Bursa'da vatandaş cep telefonuyla görüntüledi! Soğuktan donmak üzere olan leyleklere böyle seslendi: Ah be güzellerim…

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2022 10:34
Bursa'da kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 1 derecelere düşmesiyle donmak üzere olan leylekler bir vatandaşın kamerasına takıldı. Bakın leyleklere nasıl seslendi...
Dondurucu soğuk! Leyleklere böyle seslendi DONDURUCU SOĞUK! LEYLEKLERE BÖYLE SESLENDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dondurucu soğuk! Böyle seslendi
Dondurucu soğuk! Böyle seslendi
Bolu Tüneli’nden acı haber
Bolu Tüneli'nden acı haber
Boğaz kısa süre çift yönlü kapatıldı
Boğaz kısa süre çift yönlü kapatıldı
Erzurum’da 112 ekibinin bir günü
Erzurum’da 112 ekibinin bir günü
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Yoğun kar zincirleme kazaya davetiye çıkardı
Yoğun kar zincirleme kazaya davetiye çıkardı
Kayakseverler Kocaeli’ne akın etti
Kayakseverler Kocaeli'ne akın etti
Vali Yerlikaya’dan kar uyarısı
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Tüneldeki kazanın sebebi ne?
Tüneldeki kazanın sebebi ne?
’’Bolu Tünelindeki kazada yaralı sayısı yüksek’’
''Bolu Tünelindeki kazada yaralı sayısı yüksek''
Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi
Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi
Fenomen Yunus Dönertaş’ın kemikleri bulundu!
Fenomen Yunus Dönertaş'ın kemikleri bulundu!
Daha Fazla Video Göster