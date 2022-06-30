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Bursa’da vahşet! Sitedeki fahiş zam için eylem yaptı, yöneticiden dayak yedi

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Giriş: 30.06.2022 12:57
Bursa'da site yönetiminin aidatlara yüzde 140 zam yapması sebebiyle ev sahipleri eylem yaptı. Zama tepki gösteren engelli ev sahibi, site yöneticisi tarafından hastanelik edildi. Talihsiz adamın elmacık kemiği ve burnu çok yerden kırıldı.
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