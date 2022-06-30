30 Haziran 2022, Perşembe
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Bursa’da vahşet! Sitedeki fahiş zam için eylem yaptı, yöneticiden dayak yedi
Bursa'da site yönetiminin aidatlara yüzde 140 zam yapması sebebiyle ev sahipleri eylem yaptı. Zama tepki gösteren engelli ev sahibi, site yöneticisi tarafından hastanelik edildi. Talihsiz adamın elmacık kemiği ve burnu çok yerden kırıldı.