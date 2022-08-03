03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Bursa’da üst geçitte yangın! Elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi
Bursa'da üst geçit direğine bağlanan elektrikli bisiklet aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm bisikleti sararken, görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.