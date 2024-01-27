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Bursa'da ucuz tencere, tabak çılgınlığı...Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler

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Giriş: 27.01.2024 15:12
Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı. Açılışa özel kampanyadan yararlanmak isteyen kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi. Yüzlerce kişilik açılış izdihamı kameralara yansıdı. Baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybettiler.
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