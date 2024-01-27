27 Ocak 2024, Cumartesi
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Bursa'da ucuz tencere, tabak çılgınlığı...Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler
Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı. Açılışa özel kampanyadan yararlanmak isteyen kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi. Yüzlerce kişilik açılış izdihamı kameralara yansıdı. Baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybettiler.