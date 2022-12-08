Bursa’da uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı

Bursa'da hava muhalefeti nedeniyle 1 Aralık tarihinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal'ın kazadan kısa bir süre önce Manisalı ressam Hidayet Gültekin'e aile tablosu yaptırmak için sipariş verdiği ortaya çıktı. Koronadan hayatını kaybeden annesi ve erkek kardeşinin hatırasını yaşatmak için özellikle gülümseyen yüzlerin olduğu bir tablo isteyen Hakan Köksal'ın da tablo bitiminden 10 gün sonra hayatını kaybetmesiyle aile bir büyük acıyı daha yaşadı.