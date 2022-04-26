Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Bursa'da eğitim uçuğu yaptığı esnada teknik nedenle düşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza sonrası infilak eden uçak alev alev yanarken, mahallede büyük panik yaşandı.