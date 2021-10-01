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Bursa’da traktör seyir halindeki otomobile çarptı

DHA
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Giriş: 01.10.2021 17:04
Bursa’da, geri manevra yapan traktör, seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya (31) yönetimindeki traktör, Celal Yiğit'in (63) kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktöre bağlı demirler otomobile saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Celal Yiğit, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğit'in, hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

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