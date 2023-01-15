15 Ocak 2023, Pazar
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Bursa’da trafikte kanlı pusu! 14 yıl sonra kardeşinin katilini öldüren şüpheli adliyede
Bursa'nın İznik ilçesinde dün hafif ticari bir araç trafiğin ortasında başka bir aracı sıkıştırdı, aracından inip diğer araca kurşun yağdıran saldırgan olay yerinden hemen kaçsa da polis kısa zamanda zanlıyı yakaladı. Saldırıya uğrayan 70 yaşındaki Hüseyin Zümrüt, olay yerinde hayatını kaybetti. Peki cinayet neden işlenmişti? Polisin ilk tespitlerine göre trafikteki cinayetin altında 14 yıllık bir intikam planı var. İşte Bursa'da yaşanan kanlı pusunun detayları...