Bursa’da trafikte kanlı pusu! 14 yıl sonra kardeşinin katilini öldüren şüpheli adliyede

Bursa'da 42 yaşındaki Orhan Korkmaz, 14 yıl önce kardeşini öldüren 70 yaşındaki Hüseyin Zümrüt'ü aracıyla trafikte önce sıkıştırdı ardından da tabancayla vurarak öldürdü. Polis, öldürülen Zümrüt'ün, trafikte pusu kuran Korkmaz'ın 2009 yılında düğününe bir hafta kala arazi anlaşmazlığı sebebiyle öldürüğü kardeşini katlettiğini ve bir sürü önce de cevazevinden çıktığını belirledi. Korkmaz, adliyeye sevk edilirken, Zümrüt ise toprağa verildi.